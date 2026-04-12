«Росатом» изучит увеличение мощности будущей АЭС на Луне

Госкорпорация «Росатом» рассматривает возможность создания лунной атомной электростанции мощностью значительно выше 10 кВт, заявил ее глава Алексей Лихачев в интервью газете «Страна Росатом».

Источник: РБК

Работа над проектом ведется совместно с «Роскосмосом». Масса будущего энергоблока не будет превышать 1,2 тыс. кг, а ожидаемый срок безаварийной работы составит от 10 лет. Установка должна выдерживать перегрузки при запуске, вакуум, радиацию и лунную ночь с температурой до минус 150 градусов, продолжающуюся около двух земных недель.

«Прямо сейчас мы делаем первый шаг в создании небольшой налунной атомной станции. В то же время мы уже думаем над проектом лунной АЭС мощностью на порядок выше. Глобальный консенсус однозначен: без мощной ядерной энергетики дальний космос останется эпизодической экспедицией, а не зоной индустриального развития», — отметил Лихачев.

Он также подчеркнул, что предлагаемые решения основаны на практическом опыте: радиоизотопные источники «Росатома» длительное время применялись на объектах Северного морского пути, а в 2019 году обеспечивали теплом китайский луноход «Нефритовый заяц» на обратной стороне Луны.

Летом 2025 года первый вице-премьер Денис Мантуров заявлял, что Россия планирует доставить на Луну атомную энергетическую установку малой мощности. Речь идет об обеспечении энергией как национальной лунной программы, так и совместной российско-китайской станции. По словам Лихачева, объект планируется создать к середине 2030-х годов.

NASA также планирует развернуть ядерный реактор на Луне к началу 2030 годов, оба проекта направлены на обеспечение длительного присутствия человека на спутнике Земли.

