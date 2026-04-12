В Дмитровском районе Москвы построят многоквартирный дом

Многоквартирный дом построят на Клязьминской улице в Дмитровском районе столицы по программе реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Обновление жилого фонда отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«На территории площадью 0,53 гектара возведут дом в рамках квартальной застройки по программе реновации по адресу: Клязьминская улица, земельный участок 28. В современном здании будут большие и комфортные входные группы с безбарьерной средой и помещения для социально-бытовых объектов на первых этажах. Площадь квартир составит 11 тысяч квадратных метров», — добавил Овчинский.
Территорию рядом с многоквартирным домом благоустроят и создадут комфортные зоны для отдыха, также в пешей доступности располагается сквер «Аллея Славы». Для возведения дома уже выдан градостроительный план земельного участка.
Напомним, программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.