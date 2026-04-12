Охотники Омской области могут получить разрешения на отстрел тетерева и глухаря

Выдача разрешений на добычу самцов тетерева и глухаря в весенний сезон охоты началась в Омской области. Об этом сообщило минприроды Омской области.
Нормы добычи на одного охотника установлены в размере 10 самцов тетерева и 5 самцов глухаря. Разрешения выдаются на общедоступные охотничьи угодья конкретного муниципального района.
До подачи заявления необходимо уплатить госпошлину за выдачу разрешения в размере 650 рублей, а также сбор за пользование объектами животного мира. Ставка сбора составляет 20 рублей за тетерева и 100 рублей за глухаря.
Получить разрешения можно при личном обращении в уполномоченные органы по адресу улица Куйбышева 63, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, а также в районных пунктах выдачи. Благодаря нововведениям документ оформляется за один визит в МФЦ при наличии охотничьего билета и квитанции об оплате.
Подать заявление допускается дистанционно через региональный портал государственных услуг в разделе «Природа и экология». После уведомления о готовности разрешения его можно получить без очереди в установленном месте.
Законодательство Российской Федерации регулирует порядок выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов и устанавливает требования к уплате сборов. Своевременное оформление документов и соблюдение норм добычи способствуют сохранению популяции птиц и поддержанию экологического баланса в охотничьих угодьях.