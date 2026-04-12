Нижегородская «Норманочка» не смогла выйти в финал чемпионата России по футзалу

В полуфинальной серии до трёх побед женского чемпионата России по футзалу «Норманочка» (Нижегородская область) потерпела сенсационное поражение от пензенской «Лагуны-УОР» — 1:3.
Уже в самом начале встречи «Лагуна-УОР» открыла счёт в матче, но затем инициативой завладели футзалистки «Норманочки». На перерыв команды уже при счёте 3:2 в нашу пользу, а в дебюте второго тайма нижегородки получили перевес в два мяча — 4:2. Однако коллектив из Пензы, сжав зубы, бросился отыгрываться, что им, собственно, и удалось сделать — 4:4.
Впереди соперниц ждал овертайм — два пятиминутных периода. В самом начале дополнительного времени «Лагуна-УОР» наказала нас за необдуманную смену. Пензенки, разыграв быстро аут, отправили мяч в опустевшие ворота — 5:4. В дальнейшем нижегородки создали целую серию голевых шансов, но отыграться так и не получилось.
Теперь «Норманочку» ждёт «бронзовая» серия с «Авророй» из Санкт-Петербурга. Даты игр станут известны позднее.