В Калининграде на улице Черняховского с неба на дорогу рухнул лебедь

В Калининграде на улице Черняховского лебедь упал на проезжую часть и не смог подняться. Об этом очевидцы рассказали «Клопс» в воскресенье, 12 апреля.
По словам свидетелей, всё произошло около 14:15 в районе Музея янтаря. Птица рухнула прямо с неба, «вероятно, за что-то зацепившись», после чего осталась лежать на дороге. Сразу остановились машины — водители и прохожие бросились лебедю на помощь.
Пернатого быстро унесли с оживлённой проезжей части ближе к тротуару. Почему лебедь рухнул на дорогу и насколько серьёзно он пострадал, пока неизвестно.
