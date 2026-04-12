В Калининграде на улице Черняховского с неба на дорогу рухнул лебедь

На помощь пернатому сбежались водители и пешеходы.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде на улице Черняховского лебедь упал на проезжую часть и не смог подняться. Об этом очевидцы рассказали «Клопс» в воскресенье, 12 апреля.

По словам свидетелей, всё произошло около 14:15 в районе Музея янтаря. Птица рухнула прямо с неба, «вероятно, за что-то зацепившись», после чего осталась лежать на дороге. Сразу остановились машины — водители и прохожие бросились лебедю на помощь.

Пернатого быстро унесли с оживлённой проезжей части ближе к тротуару. Почему лебедь рухнул на дорогу и насколько серьёзно он пострадал, пока неизвестно.

В Южном парке две домашние собаки накинулись на лебедя и до крови погрызли ему крыло. Жить в дикой природе он уже не сможет.