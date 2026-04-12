Власти сказали, что происходит с минским лесопарком «Медвежино», где вырубили часть деревьев. Сюжет об этом вышел в эфире телеканала ОНТ.
Минчане заметили и жаловались в социальных сетях на вырубку деревьев в лесопарке «Медвежино» — излюбленным местом для прогулок на западе столицы Беларуси. Кроме того, на некоторых деревьях есть отметки яркой краской — границы лесосек и те экземпляры, которые тоже ждет вырубка.
Первый заместитель директора Минского лесопаркового хозяйства Дмитрий Касач пояснил причины:
«Степень влияния отдыхающих людей, транспорта, застроек на природный комплекс, засушливые погодные условия… Происходит ослабление древостоя, как следствие, поражение короедом-типографом».
Как сообщили в эфире телеканала ОНТ, многоэтажек на месте леса возводить не планируют, но уже садят маленькие деревья — елочки.
