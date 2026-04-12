Более 1000 человек проверили здоровье в ходе выездной акции в Иркутске

В течение дня жители и гости Иркутска могли бесплатно пройти экспресс-анализы на уровень глюкозы и холестерина, тестирование на ВИЧ, гепатиты и сифилис, ультразвуковую диагностику щитовидной железы и почек, ЭКГ, флюорографию и маммографию. Также все желающие измерили артериальное и внутриглазное давление, проверили функцию внешнего дыхания и состояние мышечной системы, а также прошли осмотр родинок и пигментных образований кожи. Врачи-терапевты, онкологи, психиатры-наркологи и медицинские психологи дали индивидуальные рекомендации и при необходимости направили пациентов на дальнейшее обследование.