Более 1000 человек проверили здоровье в ходе выездной акции в Иркутске

Участниками первой в этом году областной профилактической акции «День здоровья» в Иркутске стали более 1 тыс. человек, сообщили в Министерстве здравоохранения Иркутской области. Акция состоялась на площадке у торгового центра «БУМ» во Всемирный день здоровья, 7 апреля, в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Проведение таких акций в общественных пространствах позволяет нам выйти навстречу жителям и сделать профилактику более доступной. Каждый желающий может не только проверить ключевые показатели здоровья, но и в комфортной обстановке получить консультацию узких специалистов. Это важный шаг к формированию культуры заботы о себе», — отметил министр здравоохранения региона Андрей Модестов.
В течение дня жители и гости Иркутска могли бесплатно пройти экспресс-анализы на уровень глюкозы и холестерина, тестирование на ВИЧ, гепатиты и сифилис, ультразвуковую диагностику щитовидной железы и почек, ЭКГ, флюорографию и маммографию. Также все желающие измерили артериальное и внутриглазное давление, проверили функцию внешнего дыхания и состояние мышечной системы, а также прошли осмотр родинок и пигментных образований кожи. Врачи-терапевты, онкологи, психиатры-наркологи и медицинские психологи дали индивидуальные рекомендации и при необходимости направили пациентов на дальнейшее обследование.
По итогам первой в этом сезоне акции специалисты обследовали более тысячи человек, 307 пациентов были направлены на дообследование в поликлинику по месту прикрепления.
Отметим, акция «День здоровья» в Иркутске открыла сезон профилактических мероприятий в регионе. Такие дни здоровья будут проводиться на регулярной основе до октября.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.