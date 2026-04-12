Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пасхальная ночь в Нижегородской области прошла без происшествий

Правопорядок обеспечивали более тысячи сотрудников МВД.

Источник: Комсомольская правда

В ночь с 11 на 12 апреля в Нижегородской области сотрудники полиции обеспечили безопасность во время пасхальных богослужений и крестных ходов. Дежурство несли более тысячи правоохранителей, сообщили в региональном ГУ МВД России.

Праздничные службы прошли в 404 православных храмах, расположенных в 269 населённых пунктах региона. Полицейские следили за порядком, координировали потоки людей и оперативно реагировали на возможные инциденты.

По данным ведомства, все мероприятия прошли спокойно — нарушений общественного порядка допущено не было.

Ранее мы писали, что РПЦ выступила с предупреждением из-за появления в сети анонсов фэйковых крестных ходов в Нижегородской области, которые сопровождаются политическими лозунгами. Попытки придать молитвенным шествиям политический характер могут противоречить закону. Верующих призвали не участвовать в таких мероприятиях, чтобы избежать проблем.