Пасхальная ночь в Нижегородской области прошла без происшествий

Ранее мы писали, что РПЦ выступила с предупреждением из-за появления в сети анонсов фэйковых крестных ходов в Нижегородской области, которые сопровождаются политическими лозунгами. Попытки придать молитвенным шествиям политический характер могут противоречить закону. Верующих призвали не участвовать в таких мероприятиях, чтобы избежать проблем.