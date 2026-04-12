Пасхальная ночь в Нижегородской области прошла без происшествий

В ночь с 11 на 12 апреля в Нижегородской области сотрудники полиции обеспечили безопасность во время пасхальных богослужений и крестных ходов. Дежурство несли более тысячи правоохранителей, сообщили в региональном ГУ МВД России.
Праздничные службы прошли в 404 православных храмах, расположенных в 269 населённых пунктах региона. Полицейские следили за порядком, координировали потоки людей и оперативно реагировали на возможные инциденты.
По данным ведомства, все мероприятия прошли спокойно — нарушений общественного порядка допущено не было.
Ранее мы писали, что РПЦ выступила с предупреждением из-за появления в сети анонсов фэйковых крестных ходов в Нижегородской области, которые сопровождаются политическими лозунгами. Попытки придать молитвенным шествиям политический характер могут противоречить закону. Верующих призвали не участвовать в таких мероприятиях, чтобы избежать проблем.