На «Волгоград Арене» стартовал матч «Ротора» и «Сокола»

На «Волгоград Арене» начался матч 28-го тура Первой лиги — «Ротор» принимает дома «Сокол». Пришедшим пораньше болельщикам было, чем занять себя в ожидании игры. Автограф-сессию провел защитник сине-голубых Николай Покидышев.
Зрители также перед матчем могли насладиться выступлением ансамбля казаков, разукрасить свои лица аква-гримом, а также сфотографироваться с человеком-газоном и ходулистами.
Отметим, перед началом игры все футболисты вышли на поле в форме с надписью «Дагестан, мы с тобой». Акция «Сильные вместе», инициированная РФС. Цель акции — оказать поддержку пострадавшим от стихийного бедствия в Дагестане.
