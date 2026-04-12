Брат главы Башкирии погиб в ДТП

Ришат Хабиров — старший брат главы Башкортостана Радия Хабирова, разница в возрасте между ними составляла шесть лет. Всего в семье трое братьев, из них погиб средний. Глава республики — младший. Также у Радия Хабирова есть брат Рамиль, он старше губернатора на девять лет.