Брат главы Башкирии погиб в ДТП

Брат главы Башкирии Ришат Хабиров погиб в результате аварии, сообщил ТАСС депутат Госсобрания республики Рустем Ахмадинуров. Об этом также пишет «Башинформ».
Информацию о гибели Ришата Хабирова позже подтвердил мэр Салавата Марат Загидуллин на своей странице во «ВКонтакте». Он выразил соболезнования главе региона.
По словам Ахмадинурова, ДТП произошло на территории Башкирии.
Ришату Хабирову было 68 лет. Как пишет «Ньюс-Баш», он долгое работал в региональном подразделении Росреестра, а затем вел деятельность в сфере недвижимости.
Ришат Хабиров — старший брат главы Башкортостана Радия Хабирова, разница в возрасте между ними составляла шесть лет. Всего в семье трое братьев, из них погиб средний. Глава республики — младший. Также у Радия Хабирова есть брат Рамиль, он старше губернатора на девять лет.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу главы Республики Башкортостан, СК, МВД региона.
Ришат Хабиров родился 20 января 1958 года в селе Салихово Ишимбайского района Башкортостана. В 1978 году поступил в Московский государственный университет путей сообщения, откуда выпустился в 1983 году. В последние годы жил в Салавате. Вел непубличную жизнь.
В апреле 2021 года Ришат Хабиров был удостоен звания «Почетный работник Росреестра».