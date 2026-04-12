Белорусский врач-гастроэнтеролог назвала причину изжоги от драников и плова

Врач-гастроэнтеролог, главный внештатный гастроэнтеролог комитета по здравоохранению Мингорисполкома Ольга Панес сказала в интервью, что делать при изжоге от драников и плова. Также она пояснила, в чем может быть причина такой реакции со стороны желудка.
Под изжогой понимается неприятное жжение за грудиной, которое возникает от попадания желудочной кислоты на слизистую оболочку пищевода. И для таких проявлений есть продукты-провокаторы.
«Белорусские драники у некоторых людей вызывают это чувство. Если вы замечаете такую реакцию — просто исключите их из рациона. То же касается сочетаний жирных продуктов. Возьмем плов — замечательное блюдо, но у некоторых он тоже вызывает изжогу. В таком случае от него стоит отказаться», — говорит Ольга Панес.
По словам гастроэнтеролога, причиной мог стать именно жир:
«Жирная пища влияет на эвакуацию из желудка, особенно в больших количествах».
Кроме того, специалист не советует жирную пищу вечером:
«После очень жирной еды меняется перистальтика».