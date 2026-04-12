Приволжский федеральный округ мог бы обеспечивать продовольствием около 4,2 млн космических колонистов. К такому выводу пришли аналитики Россельхозбанка.
Профицит округа по молоку превышает 2,6 млн тонн. Этого колонистам хватило бы на 2 года 3 месяца и 29 дней. Профицита яиц объёмом 3,4 млрд штук хватило бы на 2 года 8 месяцев и 26 дней.
333,9 тысяч тонн мяса обеспечили бы космических переселенцев на 1 год и 20 дней.
Не реже раза в две недели на тарелках и в кружках переселенцев с Земли оказывалась бы продукция из Нижегородской области.