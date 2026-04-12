В Петровском округе Ставрополья заменили более 5 километров водопровода

Старый водовод из асбестоцементных и стальных труб исчерпал свой ресурс, были зафиксированы десятки порывов, что приводило к перебоям водоснабжения. Теперь жителям Светлограда, а также сел Мартыновка, Николина Балка, Благодатное, Константиновское, Кугуты, Шведино и других населенных пунктов доступно качественное бесперебойное водоснабжение. Вода уже поступает по новым трубам, которые рассчитаны на срок службы не менее 50 лет.