В Петровском округе Ставрополья заменили более 5 километров водопровода

Капитальный ремонт водной магистрали от села Благодатного до Светлограда завершили в Петровском округе Ставропольского края, сообщили в правительстве региона. Работы на участке протяженностью 5,3 км выполнили в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Старый водовод из асбестоцементных и стальных труб исчерпал свой ресурс, были зафиксированы десятки порывов, что приводило к перебоям водоснабжения. Теперь жителям Светлограда, а также сел Мартыновка, Николина Балка, Благодатное, Константиновское, Кугуты, Шведино и других населенных пунктов доступно качественное бесперебойное водоснабжение. Вода уже поступает по новым трубам, которые рассчитаны на срок службы не менее 50 лет.
Отметим, следующим шагом по улучшению качества подачи воды станет модернизация очистных сооружений группового водопровода.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.