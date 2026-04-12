Более 140 человек проверили здоровье в Верхнекетском районе Томской области

Выездная бригада врачей провела обследование 143 пациентов в Верхнекетской районной больнице Томской области, сообщили в департаменте информационной политики администрации региона. Работа мобильных бригад отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
В состав выездной бригады вошли уролог, эндоскопист, кардиолог и эндокринолог Томской областной клинической больницы.
«Мобильные бригады — важный инструмент повышения доступности медицинской помощи для жителей отдаленных территорий. За короткое время специалисты могут провести большое количество консультаций, выявить заболевания на ранних стадиях и при необходимости направить пациентов на госпитализацию в Томскую областную клиническую больницу. Такая работа обеспечивает пациентам качественную медицинскую помощь по месту проживания», — отметил и. о. начальника департамента здравоохранения региона Юрий Воробьев.
По словам главного врача томской больницы Алексея Евтушенко, за два дня больше всего пациентов было у кардиолога и эндокринолога — к ним за консультацией обратилось по 40 человек. Уролог принял 32 пациентов, а эндоскопист — 31.
Следующий выезд мобильной бригады запланирован на середину апреля в Чаинскую районную больницу.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.