Жителей Ростовской области поздравили с Днем космонавтики

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь опубликовал поздравление с Днем космонавтики в своем MAX-канале. Глава региона напомнил, что полет Юрия Гагарина навсегда изменил историю, открыв дорогу человечеству к звездам и став символом технологического превосходства страны, мужества научной мысли и общей сплоченности.
По инициативе президента Владимира Путина в этом году в преддверии 65-летия первого полета в космос прошла Неделя космоса, к которой присоединилась и Ростовская область. Для Донского края 12 апреля — это не просто дата, а часть собственной истории и будущего. Глава региона отметил, что радует устойчивый интерес к космической отрасли у подрастающего поколения, а донские ученые, исследователи и космонавты продолжают заложенные традиции.
Местные предприятия разрабатывают оборудование для космоса, включая приборы для навигации спутников и наземные системы связи, которые находят применение и в обычной жизни. Особо губернатор выделил центр тренажеростроения в Новочеркасске, являющийся лидером в создании комплексов для подготовки экипажей. Его космоцентр «Астрон» и лунный парк «Селен» позволяют школьникам и студентам с помощью дополненной реальности совершать путешествия по планетам.
Система космического образования в регионе активно развивается. В 37 центрах ребята изучают геоинформатику и запускают собственные проекты. Гордостью области стала «космическая» школа № 60 в Ростове, созданная вместе с Роскосмосом, где ученики углубленно осваивают науки и выходят на связь с МКС. В декабре 2025 года школьники уже прошли стажировку на Байконуре, обучаясь в Международной космической школе и наблюдая за установкой ракеты «Протон-М» на стартовую площадку.
Юрий Слюсарь напомнил и о земляках, побывавших на орбите, — Героях России Валерии Корзуне, Юрии Усачеве и Николае Чубе, чья работа вдохновляет новые поколения.
