В музее города Балашова Саратовской области сделали новые фотозоны

Новые тематические фотозоны, оформленные в стиле купеческой эпохи, открыли в начале апреля в филиале краеведческого музея города Балашова — «Доме купца Е. М. Дьякова» в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в Министерстве культуры Саратовской области.
Фотозоны будут доступны для всех гостей музея на протяжении месяца. Посетители смогут сделать фотографии и погрузиться в быт конца XIX — начала XX века. Инициатива приурочена к 30-летию музея, который сохраняет и популяризирует историко-культурное наследие города.
«“Дом купца Дьякова” — одна из известных туристических достопримечательностей Балашова и всей Саратовской области. Более 100 лет ярко-бирюзовый деревянный особняк украшает одну из старейших улиц города. Он был построен в 1903 году и принадлежал купцу-зерноторговцу Евгению Михайловичу Дьякову. Хотя здание уступает в размерах другим балашовским особнякам, оно отличается богатым внутренним убранством, которое отлично сохранилось до наших дней», — рассказала министр культуры региона Наталия Щелканова.
Сегодня «Дом купца Дьякова» является памятником деревянного зодчества и входит в число знаковых объектов туристических маршрутов России, таких как «Рубиновая линия».
