Россиян предупредили о риске уголовной ответственности за лебедей из шин

В России использование автомобильных покрышек при устройстве газонов и клумб считается незаконным и противоречит экологическому законодательству, рассказала РБК юрист, член ассоциации «ЖКХ Контроль» Ольга Оберемчук.

Источник: РБК

В России использование автомобильных покрышек при устройстве газонов и клумб считается незаконным и противоречит экологическому законодательству, рассказала РБК юрист, член ассоциации «ЖКХ Контроль» Ольга Оберемчук.

Эксперт подчеркнула, что в настоящее время эти отходы требуют специальной утилизации и запрещены к выбросу в обычные контейнеры для ТБО и КГМ.

«Если будет выявлено складирование покрышек — неважно, лежат ли они просто кучей или используются в качестве элементов благоустройства, например для оформления клумб, — это может повлечь административную ответственность», — пояснила юрист.

Речь идет о ст. 8.2 КоАП (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами; штраф для граждан — от 1 тыс. до 15 тыс. руб.).

«Более того, в случае возгорания покрышек или попадания вредных веществ в окружающую среду возможна и уголовная ответственность, если будет нанесен ущерб. Я считаю важным подчеркнуть: суды однозначно рассматривают такие конструкции как потенциальный источник загрязнения. Доказать, что это не отходы, а элемент декора, на практике невозможно», — добавила Оберемчук.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.