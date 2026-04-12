Россиян предупредили о риске уголовной ответственности за лебедей из шин

В России использование автомобильных покрышек при устройстве газонов и клумб считается незаконным и противоречит экологическому законодательству, рассказала РБК юрист, член ассоциации «ЖКХ Контроль» Ольга Оберемчук.
Эксперт подчеркнула, что в настоящее время эти отходы требуют специальной утилизации и запрещены к выбросу в обычные контейнеры для ТБО и КГМ.
«Если будет выявлено складирование покрышек — неважно, лежат ли они просто кучей или используются в качестве элементов благоустройства, например для оформления клумб, — это может повлечь административную ответственность», — пояснила юрист.
Речь идет о ст. 8.2 КоАП (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами; штраф для граждан — от 1 тыс. до 15 тыс. руб.).
«Более того, в случае возгорания покрышек или попадания вредных веществ в окружающую среду возможна и уголовная ответственность, если будет нанесен ущерб. Я считаю важным подчеркнуть: суды однозначно рассматривают такие конструкции как потенциальный источник загрязнения. Доказать, что это не отходы, а элемент декора, на практике невозможно», — добавила Оберемчук.
