Эксперты: В ближайшее время в Калининградской области сохранится сухая погода и дефицит осадков

В ближайшее время в Калининградской области ожидается сухая погода. Дефицит осадков наблюдается в регионе с ноября. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».
Следующие десять дней в регионе существенных осадков не ожидается. Это связано с продолжающимся господством антициклонов. «Модель ECMWF рассчитывает сохранение аномально сухой погоды в Европе вплоть до конца апреля», — рассказали синоптики.
По данным экспертов, с ноября в Калининградской области выпадает меньше нормы осадков. При этом в конце зимы и начале весны дефицит компенсировался обильным таянием снега.
«Вместе с тем, с учётом наиболее острого дефицита осадков в марте (лишь 16% от нормы по данным метеостанции Калининграда) и сухой погоды в обозримой перспективе, можно говорить о высокой вероятности нарастания степени дефицита почвенной влаги во второй половине апреля. Пожароопасность будет возрастать», — рассказали метеорологи.
Подробный прогноз смотрите в разделе «Погода» на Калининград.Ru. Там представлена информация для городов области, а также точные данные о возможности и интенсивности осадков.