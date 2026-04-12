Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперты: В ближайшее время в Калининградской области сохранится сухая погода и дефицит осадков

В регионе будет возрастать пожароопасность.

В ближайшее время в Калининградской области ожидается сухая погода. Дефицит осадков наблюдается в регионе с ноября. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Следующие десять дней в регионе существенных осадков не ожидается. Это связано с продолжающимся господством антициклонов. «Модель ECMWF рассчитывает сохранение аномально сухой погоды в Европе вплоть до конца апреля», — рассказали синоптики.

По данным экспертов, с ноября в Калининградской области выпадает меньше нормы осадков. При этом в конце зимы и начале весны дефицит компенсировался обильным таянием снега.

«Вместе с тем, с учётом наиболее острого дефицита осадков в марте (лишь 16% от нормы по данным метеостанции Калининграда) и сухой погоды в обозримой перспективе, можно говорить о высокой вероятности нарастания степени дефицита почвенной влаги во второй половине апреля. Пожароопасность будет возрастать», — рассказали метеорологи.

«Пожароопасность будет возрастать», — рассказали метеорологи.