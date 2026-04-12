Что запрещено в Светлый понедельник, 13 апреля 2026 года

Одним словом, 13 апреля (Светлый понедельник) — это день, когда великая пасхальная радость входит в обычную жизнь. Церковь продолжает торжествовать, колокола звонят, люди христосуются и угощаются. Народная же традиция наполняет этот день практическими наблюдениями за природой, готовясь к новому сельскохозяйственному циклу. Это день перехода от чисто духовного ликования к соединению этой радости с повседневными заботами о земле, о доме, о семье. Это день, когда небо и земля, праздник и будни, вера и жизнь соединяются в единое целое.