Красноярский ФК «Енисей» разгромил ростовскую «Чайку» со счетом 4:1

В 28-м туре Первой лиги красноярский «Енисей» на выезде обыграл «Чайку» из Ростовской области со счетом 4:1. Эта победа стала для команды самой крупной в текущем сезоне.
Счет открыл Александр Надольский на 19-й минуте, замкнув передачу вдоль ворот. Спустя 15 минут хозяева восстановили равенство, реализовав пенальти, однако уже через четыре минуты Андрей Окладников вновь вывел красноярцев вперед. Во втором тайме Надольский оформил дубль, а на 75-й минуте окончательный результат установил Астемир Хашкулов.
После 28 проведенных игр подопечные Сергея Ташуева набрали 37 очков и занимают восьмую строчку турнирной таблицы. Следующий матч «Енисей» проведет 17 апреля в 19:00 против «Челябинска» на Центральном стадионе. Это будет первая домашняя игра команды в 2026 году.