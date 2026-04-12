В Югре в этом году завершат ремонт участка дороги Нягань — Приобье

Протяженность отрезка — около 21 км.

Капитальный ремонт дороги Нягань — Приобье на участке с 28-го км по 49-й км завершат в этом году в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили в региональном управлении автомобильных дорог. Работы ведутся в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Дорога ведет к памятникам, посвященным Великой Отечественной войне. В Нягани расположены мемориальный комплекс героям Отечества, а также памятник «Солдату-освободителю» на улице 30 лет Победы. В поселке городского типа Приобье находится обелиск «Слава воину-победителю».

На участке уже провели геодезические разбивочные работы, расчистили площади от кустарника, уложили новое асфальтобетонное покрытие, сделали деформационные швы, заменили водопропускные трубы и установили элементы обустройства.

Специалисты подрядной организации планируют продолжить работы как только установятся благоприятные погодные условия. В настоящее время осталось выполнить устройство кюветов. Завершение работ запланировано на октябрь.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.