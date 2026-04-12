Пермякам рассказали о правилах безопасности при приготовлении праздничной еды

Советы дали в краевом Управлении Роспотребнадзора.

Источник: Комсомольская правда

Важная часть Пасхи — приготовление праздничной пищи: куличей, творожной пасхи и крашеных яиц. В краевом Управлении Роспотребнадзора напомнили, как правильно выбирать продукты и готовить блюда.

При покупке яиц обращайте внимание на целостность скорлупы и равномерный окрас. Творог должен быть белым с кремовым оттенком, без резкого запаха, в герметичной упаковке. Готовый кулич выбирайте с сухой верхушкой, равномерно пропеченный, без плесени и липкого налета.

Перед варкой яйца тщательно моют с мылом и варят не менее 10 минут после закипания. Безопасные натуральные красители — луковая шелуха, свекла, куркума. Для творожной пасхи лучше использовать заварные рецепты.

Сроки хранения: куличи — до 7−10 дней в холодильнике, крашеные яйца — до 2 суток при комнатной температуре, творожная пасха — не более 3−4 суток. Все продукты держите в холодильнике в плотно закрытой таре.