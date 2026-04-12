Специалист сказал, чем красят скамейки в Минске, чтобы они имели ухоженный вид 10 лет

Председатель КОТОС-59 Владимир Устинович сказал агентству «Минск-новости», чем красят скамейки в Минске, чтобы они имели ухоженный вид 10 лет.
По словам представителя коллегиального органа территориального общественного самоуправления, скамейки красят, во-первых, в хорошую погоду, а во-вторых — не масляной краской.
«Мы давно ее не применяем, а специальной водорастворимой легко наносимой пропиткой, благодаря которой дольше сохраняется дерево. Скамейки стоят больше десяти лет и имеют ухоженный вид!» — рассказал Устинович.
