Футболисты нижегородской «Волны» выиграли третий матч подряд со счётом 3:0

Великолепные результаты на старте сезона во второй лиге первенства России по футболу (дивизион «Б», группа 3) демонстрирует «Волна» (Нижегородская область).
Сегодня подопечные Андрея Прошина одержали в турнире третью победу подряд. Причём, с одинаковым счётом 3:0! На сей раз волжане в Туле превзошли «Арсенал-2». Все голы гости забили в первом тайме. На 16-й минуте отличился Гоча Гогричиани, а на 37-й и 40-й минутах удача улыбнулась Евгению Рагулькину.
В группе 3 после трёх туров без очковых потерь идут только «Волна» и тамбовский «Спартак».
18 апреля наши земляки в Заволжье будут принимать пензенский «Зенит».
