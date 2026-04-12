Футболисты нижегородской «Волны» выиграли третий матч подряд со счётом 3:0

Сегодня подопечные Андрея Прошина одержали в турнире третью победу подряд. Причём, с одинаковым счётом 3:0! На сей раз волжане в Туле превзошли «Арсенал-2». Все голы гости забили в первом тайме. На 16-й минуте отличился Гоча Гогричиани, а на 37-й и 40-й минутах удача улыбнулась Евгению Рагулькину.