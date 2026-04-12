Компания Тюменской области поучаствовала в энергетической выставке в Египте

В рамках деловой программы выставки при содействии Торгового представительства России состоялись переговоры с египетскими компаниями, работающими в сфере бурения, сервисного обслуживания и модернизации оборудования для нефтегазовой и нефтехимической отраслей. В ходе встреч обсуждались перспективы получения налоговых преференций для российских компаний. Особое внимание уделили условиям локализации производства, включая возможности работы в свободных экономических зонах, а также вопросам сертификации по стандартам API и участия в закупочных процедурах.