Компания Тюменской области поучаствовала в энергетической выставке в Египте

Производственная компания «Новые технологии Севера» Тюменской области презентовала свои разработки на международной энергетической выставке Egypt Energy Show, которая прошла с 30 марта по 1 апреля в Каире. Участие предприятия было организовано в соответствии с задачами нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.
Выставка объединила ведущих представителей энергетического сектора со всего мира. Тюменскую область представила компания «Новые технологии Севера», специализирующаяся на внедрении передовых технологий в области обслуживания и ремонта скважин, а также решений по увеличению нефтеотдачи пластов.
В рамках деловой программы выставки при содействии Торгового представительства России состоялись переговоры с египетскими компаниями, работающими в сфере бурения, сервисного обслуживания и модернизации оборудования для нефтегазовой и нефтехимической отраслей. В ходе встреч обсуждались перспективы получения налоговых преференций для российских компаний. Особое внимание уделили условиям локализации производства, включая возможности работы в свободных экономических зонах, а также вопросам сертификации по стандартам API и участия в закупочных процедурах.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.