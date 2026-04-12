В столичном районе Котловка построят детскую поликлинику

Детскую поликлинику на 560 посещений в смену возведут в районе Котловка, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Открытие новых социальных объектов соответствует задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«Пятиэтажное здание ориентировочной площадью семь тысяч квадратных метров возведут за счет городского бюджета. Внутри, помимо лечебного отделения, оборудуют зоны реабилитации, а также функциональной диагностики. В настоящее время на объекте ведутся подготовительные работы», — добавил Ефимов.
На первом этаже поликлиники планируют разместить кабинеты дежурного врача, зоны приема анализов, реабилитации, выдачи справок и направлений. Кроме того, для посетителей будет работать буфет, а для мам и малышей появится молочно-раздаточный пункт.
На втором этаже оборудуют зоны педиатрического отделения, профилактики, здорового ребенка и вакцинопрофилактики, а также вспомогательные помещения. На третьем этаже будут вести прием врачи-специалисты. Также там оборудуют зону функциональной диагностики. На четвертом этаже появятся зоны реабилитации, а на пятом — лучевой диагностики, административные и служебно-бытовые помещения.
«В поликлинику будет поставлено современное оборудование. Здесь обустроят комфортные зоны ожидания и игровые уголки для юных пациентов. Проектом предусмотрено создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения. В здании сделают энергоэффективное освещение и понятную навигацию», — отметил руководитель столичного департамента гражданского строительства Алексей Александров.
Территорию рядом с поликлиникой комплексно благоустроят и озеленят. Специалисты сделают наружное освещение и установят малые архитектурные формы, высадят деревья и кустарники, проложат дорожки. Кроме того, предусмотрена велопарковка и места для отдыха.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.