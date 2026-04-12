Только с одной удочкой: в Башкирии вводят временные ограничения на рыбалку

Жителей Башкирии предупреждают о штрафах за браконьерство на водоемах.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии с 1 мая по 10 июня вводится запрет на массовую рыбную ловлю. Разрешено использование только одной удочки с берега. Рыбачить с лодки, кидать спиннинги и тем более ставить сети — запрещено. Кроме того, сотрудники надзорных ведомств могут потребовать рыбаков показать леску на удочке — разрешено использование только одного крючка.

Запрет на рыбалку с лодки и несколькими удочками будет действовать до 10 июня — это примерная дата завершения нереста рыбы в этом году. За нарушения предусмотрены штрафы до 15 тысяч рублей и конфискация снастей, в том числе и лодки.

За использование электроудочки и установку сетей предусмотрено уголовное наказание. Нарушителям грозят штрафы до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2 лет.