Только с одной удочкой: в Башкирии вводят временные ограничения на рыбалку

В Башкирии с 1 мая по 10 июня вводится запрет на массовую рыбную ловлю. Разрешено использование только одной удочки с берега. Рыбачить с лодки, кидать спиннинги и тем более ставить сети — запрещено. Кроме того, сотрудники надзорных ведомств могут потребовать рыбаков показать леску на удочке — разрешено использование только одного крючка.
Запрет на рыбалку с лодки и несколькими удочками будет действовать до 10 июня — это примерная дата завершения нереста рыбы в этом году. За нарушения предусмотрены штрафы до 15 тысяч рублей и конфискация снастей, в том числе и лодки.
За использование электроудочки и установку сетей предусмотрено уголовное наказание. Нарушителям грозят штрафы до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2 лет.