Только с одной удочкой: в Башкирии вводят временные ограничения на рыбалку

В Башкирии с 1 мая по 10 июня вводится запрет на массовую рыбную ловлю. Разрешено использование только одной удочки с берега. Рыбачить с лодки, кидать спиннинги и тем более ставить сети — запрещено. Кроме того, сотрудники надзорных ведомств могут потребовать рыбаков показать леску на удочке — разрешено использование только одного крючка.