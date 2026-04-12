Нижегородцев предупредили о приостановке продаж опасной смеси «Иннованта»

Причина — несоответствие обязательным требованиям по составу.

Источник: Комсомольская правда

Роспотребнадзор временно приостановил оборот энтеральной смеси «Иннованта Стандарт/Энергия» на территории Нижегородской области. Ограничение действует с 10 апреля 2026 года и связано с выявленными нарушениями состава продукта, сообщает ведомство.

Речь идет о сухой смеси для лечебного и профилактического питания, предназначенной для взрослых и детей старше одного года. Под ограничения попала партия с датой изготовления 12 декабря 2025 года, произведенная компанией «Шелдонфарма».

По данным специалистов, продукт не соответствует обязательным требованиям сразу по нескольким показателям. В частности, выявлены отклонения по содержанию фосфора, кальция, натрия, а также по уровню хрома и белка. Это стало основанием для введения временных санитарных мер.

В Роспотребнадзоре уточнили, что данная смесь не входит в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Нижегородцев просят учитывать эту информацию при покупке специализированного питания.

Ситуация остается на контроле надзорного ведомства.