Белорусы могут проверить, правильно ли им начисляют зарплату — и вот как. Подробности приводит портал Myfin.by.
В Беларуси работодатель должен каждый месяц предоставлять сотруднику расчетный листок. Именно по нему есть возможность понять, как именно формируется заработная плата. Также в нем подробно прописано, какие удержания из нее производятся.
В частности, в расчетном листке должны быть указаны полное или же сокращенное наименование нанимателя. Также должны быть прописаны данные работника (фамилия, имя, отчество, должность или профессия, табельный номер (если имеется). Указывается и расчетный период, то есть месяц, за который производится выплата.
В составе заработной платы с расшифровкой прописываются тарифная ставка или оклад, премии и надбавки (за стаж, квалификацию, вредные условия и так далее), доплаты за ночные смены, работу в выходные, сверхурочную работу. Содержится информация о компенсационных выплатах. Речь идет про неиспользованный отпуск. Указывается оплата больничных и отпускных (если они были в расчетном периоде), а также другие выплаты (командировочные, материальная помощь и так далее).
В расчетном листке указаны удержания из заработной платы: подоходный налог (НДФЛ — 13%), отчисления в Фонд социальной защиты населения (1% — пенсионное страхование), алименты, возмещение ущерба (если есть). В числе удержаний прописываются профсоюзные взносы (если белорус состоит в профсоюзе), отчисления в иные общественные организации. Должны быть указаны итоговые суммы — начисленная заработная плата до вычетов, сумма удержаний, сумма к выплате.
Расчетный листок может выдаваться как в бумажном, так и в электронном варианте (с согласия сотрудника). Однако форма расчетного листка не унифицирована. Главное, что она должна быть понятной, содержать всю обязательную информацию. Если же белорус получил расчетник, и в нем нет обязательной информации, то он может требовать разъяснений у работодателя или же обратиться в государственную инспекцию труда.