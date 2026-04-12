Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье простятся с героически погибшим в ходе СВО Алексеем Дементьевым

Он из Большесосновского муниципального округа.

Прощание с героически погибшим в ходе СВО Алексеем Дементьевым состоится в Прикамье, сообщила администрация Большесосновского муниципального округа.

Бойца не стало 1 августа 2023 года. Родился он 30 марта 1979 года в деревне Старая Гыя Кезского района Удмуртии. Учился в местной школе, Глазовском государственном педагогическом институте им. В. Г. Короленко на филологическом факультете. В 2000 году перебрался в село Большая Соснова (Пермский край), где женился и создал семью.

«Алексей Дементьев был добрым, отзывчивым, общительным, трудолюбивым. В ходе спецоперации проявил выдающуюся стойкость и несокрушимую верность принципам», — рассказали в администрации.

Церемония прощания намечена на 13 апреля. Она пройдёт на площади Храма в честь Владимирской иконы Божией Матери (Большая Соснова, улица Ворошилова, 1). Начало в 12:00.

Ранее сайт perm.aif.ru писал, что 14 апреля в Прикамье проводят в последний путь 43-летнего Романа Вожакова из села Сивы. Он погиб в ходе СВО осенью 2024 года.