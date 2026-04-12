В Прикамье простятся с героически погибшим в ходе СВО Алексеем Дементьевым

Прощание с героически погибшим в ходе СВО Алексеем Дементьевым состоится в Прикамье, сообщила администрация Большесосновского муниципального округа.
Бойца не стало 1 августа 2023 года. Родился он 30 марта 1979 года в деревне Старая Гыя Кезского района Удмуртии. Учился в местной школе, Глазовском государственном педагогическом институте им. В. Г. Короленко на филологическом факультете. В 2000 году перебрался в село Большая Соснова (Пермский край), где женился и создал семью.
«Алексей Дементьев был добрым, отзывчивым, общительным, трудолюбивым. В ходе спецоперации проявил выдающуюся стойкость и несокрушимую верность принципам», — рассказали в администрации.
Церемония прощания намечена на 13 апреля. Она пройдёт на площади Храма в честь Владимирской иконы Божией Матери (Большая Соснова, улица Ворошилова, 1). Начало в 12:00.
Ранее сайт perm.aif.ru писал, что 14 апреля в Прикамье проводят в последний путь 43-летнего Романа Вожакова из села Сивы. Он погиб в ходе СВО осенью 2024 года.