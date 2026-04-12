Путин поздравил россиян с Днем космонавтики

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов космической отрасли и всех россиян с Днём космонавтики.
Обращение главы государства к участникам концерта в честь Дня космонавтики в Государственном Кремлевском дворце зачитал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
«От души поздравляю работников и ветеранов отрасли, всех граждан России с праздником. Желаю успехов и всего наилучшего», — говорится в обращении президента.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
