В Ростовской области с 13 по 17 апреля ожидаются перебои в теле- и радиовещании

С 13 по 17 апреля жители ряда населенных пунктов Ростовской области могут столкнуться с кратковременным отсутствием сигнала эфирного телевидения и радио. О планируемых профилактических работах на передающем оборудовании предупредили в региональном подразделении Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).
Согласно распространенной информации, неудобства для телезрителей начнутся с понедельника, 13 апреля. В этот день трансляция пакетов цифровых каналов РТРС-1 и РТРС-2 может быть приостановлена в Новошахтинске с 10:00 до 19:00, а в Заветинском районе в населенном пункте Фомин работы продлятся с 11:00 до 17:00.
На 14 апреля приостановка вещания затронет Зерноградский и Кашарский районы. В станице Мечетинской перерыв в работе может начаться с 10:00 до 16:00, а в Первомайском и Федосеевке оборудование будут настраивать в промежутке с 11:00 до 17:00.
В течение 15 апреля профилактика продолжится в Ремонтненском, Белокалитвинском и Красносулинском районах. С 11:00 до 17:00 проблемы с сигналом могут возникнуть в Валуевке, Ильинке и Садках.
Наиболее масштабные работы в рамках недели запланированы на 16 апреля. В этот день профилактическая работа ожидается в Таганроге: с 10:00 и до 19:00 могут быть недоступны не только телеканалы РТРС-1 и РТРС-2, но и радиопрограммы «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России» (ГТРК Ростов). В этот же день с 11:00 до 17:00 перебои прогнозируют в поселке Горняцком Белокалитвинского района (РТРС-1) и селе Ремонтном с одноименным названием (РТРС-2 и РТРС-1).
Завершится серия технических мероприятий 17 апреля. Временные неудобства с 11:00 до 17:00 коснутся жителей Красного Сулина, станицы Обливской и хутора Хуторского Зимовниковского района.
В организации подчеркнули, что график работ может быть скорректирован из-за неблагоприятных погодных условий.
