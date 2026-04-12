Ветераны СВО отправятся в путешествие по России

Это уже пятое путешествие, которое благотворители организуют вместе с компанией-перевозчиком. В прошлом году провели 12 рейсов по шести разным направлениям. В этом сезоне проекта с говорящим названием «Своих не бросаем!» маршруты сформированы так, чтобы участники могли прикоснуться к истории, культуре и традициям разных уголков России. По информации регионального правительства, вологжане в этом году побывают в туре «Государева дорога», которая объединила маршруты в Москве, Петербурге и Новгороде. В каждом городе гостей ждет насыщенная программа: экскурсии, интерактивные занятия, мастер-классы, а также угощения — и в поезде, и в лучших городских кафе.