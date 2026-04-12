Ветераны СВО отправятся в путешествие по России

Вологжане — ветераны спецоперации и их близкие готовятся к новым впечатлениям — в мае их ждет поездка по стране в поезде-отеле. В дороге пассажиров будут сопровождать координаторы, психологи, медработники и музыканты.
Это уже пятое путешествие, которое благотворители организуют вместе с компанией-перевозчиком. В прошлом году провели 12 рейсов по шести разным направлениям. В этом сезоне проекта с говорящим названием «Своих не бросаем!» маршруты сформированы так, чтобы участники могли прикоснуться к истории, культуре и традициям разных уголков России. По информации регионального правительства, вологжане в этом году побывают в туре «Государева дорога», которая объединила маршруты в Москве, Петербурге и Новгороде. В каждом городе гостей ждет насыщенная программа: экскурсии, интерактивные занятия, мастер-классы, а также угощения — и в поезде, и в лучших городских кафе.
Идея проработана до деталей: в поездку отправятся герои, вернувшиеся с передовой, их жены, дети, родители, а также родственники тех, кто не вернулся из боя. Вагоны современные, купейные, со всеми удобствами. С группой находятся аниматоры, которые создают теплую, почти домашнюю атмосферу. Мария Никитенкова из города Бабаево, супруга ветерана боевых действий, ездила с мужем по маршруту «Города Великой Победы». Больше всего их впечатлил Смоленск. «Экскурсоводы рассказывали истории с такой душой, что невозможно было не влюбиться в этот город», — поделилась она эмоциями.
Как объясняет статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева, такие поездки играют особую роль, когда речь идет о поддержке ветеранов, адаптирующихся к мирной жизни. Во время совместного путешествия с семьей любое просветительское событие приобретает еще и терапевтический эффект.
Географию проекта в этом году расширили. Раньше все путешествия стартовали из столицы, а теперь добавились Ростов-на-Дону и Новороссийск. Решение было принято после многочисленных обращений участников, которые предложили проводить экскурсии и в городах, откуда отправляются составы.