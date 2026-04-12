Опытный продавец объяснил белорусам, как выбрать свежую зелень, чтобы она хранилась долго

Продавец Комаровского рынка с 15-летним стажем Михаил рассказал агентству «Минск-Новости», как выбрать свежие укроп, петрушку и другую зелень, чтобы простояла неделю.
Итак, нюансов несколько. Первый — цвет:
«Укроп и петрушка должны быть насыщенного темно-зеленого цвета, без желтых и тем более коричневых листьев. Если цвет бледный или слишком яркий, неестественный — такое лучше не брать».
Стоит обращать внимание на упругость веточек, говорит Михаил:
«Возьмите пучок в руку: если он сразу поник — зелень уже не первой свежести. И обязательно смотрите на срез: если стебли подсохшие или потемнели — значит, сорвали давно».
Конечно, надо обратить внимание на корни зелени. Идеальный вариант, по мнению продавца Комаровки, пучки с корешками или зелень в горшочке:
«Она простоит в холодильнике неделю, а то и больше. А срезанная без корня, даже самая свежая, через два-три дня начнет вянуть. И не гонитесь за большими пучками: мелкие, но с корнями — намного практичнее».
