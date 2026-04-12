Нижегородским руководителям спортобъектов грозят увольнения из-за сбоев СКУД

В Нижегородской области усиливают надзор за работой систем контроля и управления доступом (СКУД) на спортивных объектах. О первых результатах проверки рассказал министр спорта региона Дмитрий Кабайло после визита в балахнинский ФОК «Олимпийский». Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.
По словам министра, вопросы к работе СКУД поднимаются не впервые: на совещаниях с руководителями учреждений и муниципалитетами эту тему обсуждают регулярно. Однако сроки на устранение проблем уже прошли, и теперь власти переходят к более жестким мерам.
Аудит планируют провести на всех государственных и муниципальных спортобъектах. От исправности системы зависит не только учет посещаемости и качество услуг, но и безопасность людей. Если нарушения будут продолжаться без объективных причин, их расценят как саботаж, предупредил министр.
В таком случае, подчеркнул Кабайло, последуют дисциплинарные взыскания — вплоть до увольнений. И добавил, что ранее данные поручения остаются на контроле — в ближайшее время он намерен лично проверить их выполнение в округах.