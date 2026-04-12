Народные приметы сулят затяжную весну и прохладное нестабильное лето из-за холодной Пасхи в Беларуси

Погода на Пасху 12 апреля в Беларуси выдалась холодной. Утром в Минске было не выше +3 градусов, к обеду потеплело до +7 градусов, было облачно, срывался дождь.
Судя по народным приметам, ждать теплой весны в апреле-мае и жаркого лета не приходится.
Холодный и пасмурный пасхальный день предвещает еще семь холодных выходных, а также прохладное и нестабильное лето.
Холод и дождь в день Пасхи предвещают затяжную и дождливую весну, но богатый урожай трав.
Кстати, есть отдельная примета, которая касается вторника после пасхальной недели. Если этот день выдастся ясным, то лето будет дождливым, но при этом очень урожайным. Синоптики прогнозируют во вторник 14 апреля поступление теплых воздушных масс с Черного моря, переменную облачность без осадков, днем тепло от +12 до +18 градусов, сообщает сайт Белгидромета pogoda.by.
А еще стоит оглянуться на погоду, которая была на Благовещение, 7 апреля. Обычно считается, что какая погода на Благовещение, такая будет и на Пасху. В 2026-м примета сработала на 100%. Благовещение выдалось холодным и Пасха за ним тоже (а погода на Благовещение также предрекала белорусам затяжную холодную весну — здесь подробнее).
А между тем белорусский синоптик Рябов сказал о потеплении на неделе с 13 по 19 апреля: «Будет теплее нормы».