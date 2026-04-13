Казанские ученые работают над освоением ресурсов Луны

Научный руководитель Астрономической обсерватории имени Энгельгардта Юрий Нефедьев рассказал, что его отец, Анатолий Нефедьев, построил первые карты либрационной зоны Луны, и большой кратер на южном полюсе назван его именем. Сегодня ученые проводят лунные исследования на новом уровне. Одна из ключевых задач — теоретическое моделирование районов Луны, где сосредоточены полезные ресурсы.
Исследователи также работают над проблемой точной посадки на Луну. Если космический аппарат попадет на гору, он разобьется, поэтому ученые стремятся достичь цели с точностью хотя бы 100 метров. Вторая задача -координатно-временное обеспечение, включая доведение системы ГЛОНАСС до орбиты Луны, добавил Нефедьев.
В обсерватории Энгельгардта работает астрономический зеркальный телескоп, управляемый через специальную программу. Инженер Фарит Аюпов пояснил, что телескоп автоматически настраивается на нужную точку небесной сферы и производит измерения.
Ученые КФУ совместно с Академией наук Татарстана изучают результаты наблюдений, полученных с помощью полутораметрового телескопа в Турции. Это совместный проект двух стран. Главная задача — наземная оптическая поддержка орбитальной обсерватории «Спектр-Рентген-Гамма», позволяющая исследовать квазары, скопления галактик и двойные звездные системы.
Заведующий кафедрой астрономии и космической геодезии Института физики КФУ Владимир Безменов отметил, что в обсерватории занимаются изучением звезд и Земли. Используя данные дистанционного зондирования из космоса, получаемые различными аппаратами, ученые исследуют космические снимки. Используя современные технологии и опыт поколений, ученые и студенты выстраивают новые пути к звездам, чтобы сохранить звание первых в космосе.