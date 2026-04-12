Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мантуров заявил о необходимости нового витка космической программы России

Первый вице-премьер заявил, что в ближайшие годы России предстоит существенно улучшить позиции по ключевым аспектам ракетно-космической промышленности.

Источник: РБК

России необходимо вывести пилотируемую программу, в том числе с акцентом на дальнейшее изучение Луны и дальнего космоса, на новый виток развития. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, передало «РИА Новости».

«В ближайшие годы нам предстоит существенно улучшить позиции по ключевым аспектам ракетно-космической промышленности. Обеспечить новое качество спутниковой связи, интернета, навигации и мониторинга Земли», — добавил он.

Мантуров предупредил, что это лишь часть задач, поставленных в национальном проекте, и их выполнение «требует полной отдачи сил от всей отрасли».

Заместитель гендиректора «Роскосмоса» по производству Григорий Максимов ранее заявил, что Россия намерена войти в тройку мировых космических держав по «возвращаемости и технологичности» в ближайшие несколько лет. По его словам, для этого были заложены все необходимые меры.

Президент России Владимир Путин 9 апреля назвал исключительно важным наращивание группировки спутников для сохранения лидерства России в космической сфере. Он также отмечал, что для этого важно объединить усилия государства, бизнеса и исследовательских команд.

Вице-президент Российской академии наук Сергей Чернышев 7 апреля сообщал, что запуск нескольких лунных миссий России перенесли на более поздний срок. Старт аппаратов «Луна-28», «Луна-29» и «Луна-30» сдвинули на 2032−2036 годы. Запуск «Луны-26» запланирован на 2028 год, а «Луны-27/1 и 27/2» — на 2029 и 2030 годы. Объем финансирования национального проекта «Космос» до 2036 года составит 4,4 трлн руб.

Денис Мантуров: биография, личная жизнь и карьера
Денис Валентинович Мантуров — государственный деятель, экономист, один из лидеров в правительстве России. Он известен своими амбициозными реформами, активным участием в развитии отечественного производства. Его путь — это история целеустремленности, профессионального роста и влияния на ключевые отрасли экономики России. Рассмотрим основные этапы его жизни и карьеры.
