Мантуров заявил о необходимости нового витка космической программы России

России необходимо вывести пилотируемую программу, в том числе с акцентом на дальнейшее изучение Луны и дальнего космоса, на новый виток развития. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, передало «РИА Новости».
«В ближайшие годы нам предстоит существенно улучшить позиции по ключевым аспектам ракетно-космической промышленности. Обеспечить новое качество спутниковой связи, интернета, навигации и мониторинга Земли», — добавил он.
Мантуров предупредил, что это лишь часть задач, поставленных в национальном проекте, и их выполнение «требует полной отдачи сил от всей отрасли».
Заместитель гендиректора «Роскосмоса» по производству Григорий Максимов ранее заявил, что Россия намерена войти в тройку мировых космических держав по «возвращаемости и технологичности» в ближайшие несколько лет. По его словам, для этого были заложены все необходимые меры.
Президент России Владимир Путин 9 апреля назвал исключительно важным наращивание группировки спутников для сохранения лидерства России в космической сфере. Он также отмечал, что для этого важно объединить усилия государства, бизнеса и исследовательских команд.
Вице-президент Российской академии наук Сергей Чернышев 7 апреля сообщал, что запуск нескольких лунных миссий России перенесли на более поздний срок. Старт аппаратов «Луна-28», «Луна-29» и «Луна-30» сдвинули на 2032−2036 годы. Запуск «Луны-26» запланирован на 2028 год, а «Луны-27/1 и 27/2» — на 2029 и 2030 годы. Объем финансирования национального проекта «Космос» до 2036 года составит 4,4 трлн руб.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.