Многодетная мама из Кузбасса открыла студию груминга по соцконтракту

Жительница Новокузнецка Олеся Ворошилина благодаря социальному контракту открыла собственную студию груминга для животных, сообщили в министерстве социальной защиты населения Кузбасса. Мера поддержки предоставляется в ходе реализации национального проекта «Семья».
Узнав о возможности государственной поддержки, Олеся обратилась в соцзащиту, составила бизнес-план и получила средства на приобретение профессионального оборудования: машинок для стрижки, сушильных камер, компрессора и специальной косметики.
Размер выплаты по направлению «Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности» составляет до 350 тысяч рублей. Также предусмотрена компенсация на профобучение — до 30 тысяч рублей. Для заключения соцконтракта проводится обязательное тестирование на определение уровня предпринимательских компетенций.
В 2026 году жители Кузбасса уже заключили более тысячи социальных контрактов, из них свыше 240 — на развитие собственного дела.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.