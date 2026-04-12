В Швеции отпустили сухогруз, задержанный в Балтийском море после выхода из российского порта

Капитан признал проступок, но умысла в его действиях не увидели.

Источник: Клопс.ru

Шведские власти разрешили продолжить путь сухогрузу Hui Yuan, который задержали в Балтийском море после выхода из российского порта. Об этом телекомпания SVT сообщает в воскресенье, 12 апреля.

Мы допросили командира, и он признал, что совершил правонарушение по неосторожности", — заявил старший прокурор Хокан Андерссон.

За нарушение экологического кодекса Швеции капитану назначили 50 ежедневных штрафов по 500 крон (около 208,8 тысячи рублей). По словам прокурора, угольная пыль смывалась с судна в морскую воду, а такие загрязнения, если их не пресекать, «могут иметь долгосрочные последствия для окружающей среды».

Самолёт береговой охраны Швеции заметил, как экипаж судна Hui Yuan моет палубу, и заподозрил, что из-за этого пыль от груза попадает в воду. Балкер поставили на якорь у Истада, на его борту провели досмотр.