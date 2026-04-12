Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опубликованы фото и видео с пасхального Крестного хода в Нижнем Новгороде

В мероприятии приняло участие около 10 тысяч человек.

Источник: Время

Около 10 тысяч человек приняли участие в пасхальном Крестном ходе в Нижнем Новгороде 12 апреля. Об этом сообщает корреспондент ИА «Время Н» с места событий.

Шествие традиционно стартовало у Михайло-Архангельского собора в Кремле. Маршрут пролегал через Зеленский съезд, улицу Рождественскую, Канавинский мост, улицу Стрелка и завершился у Александро-Невского собора.

Здесь состоялось освящение праздничных угощений — кулича весом 250 кг и творожной пасхи весом 780 кг, которыми угостили нижегородцев.

Завершилось мероприятие праздничным концертом.

ИА «Время Н» публикует фото с места событий.

Ранее в Александро-Невском кафедральном соборе Нижнего Новгорода состоялись пасхальные богослужения.