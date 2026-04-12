Опубликованы фото и видео с пасхального Крестного хода в Нижнем Новгороде

Около 10 тысяч человек приняли участие в пасхальном Крестном ходе в Нижнем Новгороде 12 апреля. Об этом сообщает корреспондент ИА «Время Н» с места событий.
Шествие традиционно стартовало у Михайло-Архангельского собора в Кремле. Маршрут пролегал через Зеленский съезд, улицу Рождественскую, Канавинский мост, улицу Стрелка и завершился у Александро-Невского собора.
Здесь состоялось освящение праздничных угощений — кулича весом 250 кг и творожной пасхи весом 780 кг, которыми угостили нижегородцев.
Завершилось мероприятие праздничным концертом.
ИА «Время Н» публикует фото с места событий.
Ранее в Александро-Невском кафедральном соборе Нижнего Новгорода состоялись пасхальные богослужения.