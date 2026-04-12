Путин заявил об осуществлении Гагариным смелой мечты покорить Вселенную

Советский космонавт Юрий Гагарин осуществил мечту человечества о покорении Вселенной и открыл дорогу к звездам, заявил президент России Владимир Путин. Его обращение к участникам концерта в честь Дня космонавтики в Кремлевском дворце зачитал первый вице-премьер Денис Мантуров, передает «РИА Новости».
«Мы искренне гордимся тем, что именно наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин 65 лет назад осуществил смелую дерзновенную мечту человечества о покорении Вселенной и проложил людям дорогу к звездам», — говорится в обращении.
Президент назвал полет Гагарина событием, открывшим новую эпоху в истории цивилизации и одним из «самых ярких, незабываемых» событий XX века.
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» впервые в истории совершил полет человека в космос. Он один раз облетел Землю по орбите, весь полет занял 108 минут. В честь этого события ежегодно отмечается День космонавтики.
С 2026 года в России в период с 6 по 12 апреля проходит Неделя космоса. Она, согласно подписанному президентом в 2025 году указу, посвящена популяризации достижений российской космонавтики и повышению престижа космических профессий.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.