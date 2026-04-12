Путин заявил об осуществлении Гагариным смелой мечты покорить Вселенную

Источник: РБК

Советский космонавт Юрий Гагарин осуществил мечту человечества о покорении Вселенной и открыл дорогу к звездам, заявил президент России Владимир Путин. Его обращение к участникам концерта в честь Дня космонавтики в Кремлевском дворце зачитал первый вице-премьер Денис Мантуров, передает «РИА Новости».

«Мы искренне гордимся тем, что именно наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин 65 лет назад осуществил смелую дерзновенную мечту человечества о покорении Вселенной и проложил людям дорогу к звездам», — говорится в обращении.

Президент назвал полет Гагарина событием, открывшим новую эпоху в истории цивилизации и одним из «самых ярких, незабываемых» событий XX века.

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» впервые в истории совершил полет человека в космос. Он один раз облетел Землю по орбите, весь полет занял 108 минут. В честь этого события ежегодно отмечается День космонавтики.

С 2026 года в России в период с 6 по 12 апреля проходит Неделя космоса. Она, согласно подписанному президентом в 2025 году указу, посвящена популяризации достижений российской космонавтики и повышению престижа космических профессий.

Узнать больше по теме
Денис Мантуров: биография, личная жизнь и карьера
Денис Валентинович Мантуров — государственный деятель, экономист, один из лидеров в правительстве России. Он известен своими амбициозными реформами, активным участием в развитии отечественного производства. Его путь — это история целеустремленности, профессионального роста и влияния на ключевые отрасли экономики России. Рассмотрим основные этапы его жизни и карьеры.
Читать дальше