1600 рублей за килограмм: в Росрыболовстве рассказали, что повлияло на цену корюшки

На поход корюшки могут влиять антропогеннные и природные факторы.

Корюшка стала реже заходить в Калининградской область. На это «повлиял Куршский залив со стороны Литвы». Об этом в интервью «Балтик Плюс» сообщил замруководителя местного отделения Росрыболовства Владислав Мартынов, отвечая на вопрос о стоимости корюшки, которая достигла 1600 рублей за килограмм.

«Существует огромное количество факторов, влияющих на подход корюшки. Это и антропогенные факторы, и технологические процессы, которые идут по берегам каналов, и природные факторы. Что повлияло на её незаход? Куршский залив со стороны Литвы. Сейчас судить трудно. Время покажет», — сказал Мартынов.

Ранее Агентство по рыболовству объяснило рост цен на рыбу в Калининградской области. Как отметило ведомство, он связан с удорожанием процесса добычи, повышением стоимости энергоресурсов и обслуживанием оборудования.