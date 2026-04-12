В Советске отремонтируют три дома начала XX века за 21,6 млн рублей

В Советске отремонтируют три дома начала XX века за 21,6 миллиона рублей. Специалисты приведут в порядок разные конструктивы зданий. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.
Подрядчику предстоит отремонтировать крышу старинного дома рядом с городским парком. Здание 1919 года постройки располагается в переулке Космонавтов, 4. Работы оценили в 6,7 миллиона рублей. Их необходимо завершить в течение 100 дней с даты заключения контракта.
Специалисты также приведут в порядок фасад, крышу и фундамент дома на Жилинском шоссе, 23. Здание построили в 1909 году. На работы выделили 11,3 миллиона рублей. Отремонтировать фасад и фундамент здания нужно за 130 дней, а крышу — за 90 дней с даты заключения контракта.
Победитель торгов также приведёт в порядок кровлю дома на Сплавной, 5. Здание построили в 1930 году. На ремонт выделили 3,5 миллиона рублей. Завершить работы должны за 70 дней.
