Белорусский врач-гастроэнтеролог сказала, можно ли гасить изжогу молоком или минеральной водой

Врач-гастроэнтеролог, главный внештатный гастроэнтеролог комитета по здравоохранению Мингорисполкома Ольга Панес сказала в интервью YouTube-каналу можно ли гасить изжогу молоком или минеральной водой.
«Если под рукой совсем ничего нет, ситуационно молоко использовать можно, хотя в целом это не лучший способ, — говорит Ольга Панес. — Гасить изжогу молоком неразумно: соляная кислота вступит в реакцию с молоком, произойдет денатурация белка и высвобождение кальция. Через химические реакции кальций запускает выработку ионов водорода и образование соляной кислоты, что может усилить изжогу (эффект “рикошета”)».
Впрочем, именно такой сценарий не характерен абсолютно всем.
Также, говорит гастроэнтеролог, есть устойчивое мнение о лечении изжоги (а это неприятное жжение за грудиной, которое возникает от попадания желудочной кислоты на слизистую оболочку пищевода) минеральной водой. С одной стороны, в составе последней есть минералы, которые, вступая в реакцию с соляной кислотой, смягчают раздражение пищевода и могут гасить изжогу. С другой стороны, газировка (и сладкие напитки с газом) увеличивает объем желудка, а также нарушает отхождение его содержимого.
«Газ все равно выйдет через верхние отделы ЖКТ, но с ним может подняться часть содержимого желудка. Когда желудок полный, соляная кислота образует так называемый кислотный карман, который забрасывается в пищевод и вызывает воспаление», — сказала специалист, подчеркнув: важно быть осторожным с такими напитками в плане борьбы с изжогой.
Также белорусский врач-гастроэнтеролог назвала причину изжоги от драников и плова.
Ранее мы сообщали, что белорусский синоптик Дмитрий Рябов сказал о потеплении на неделе с 13 по 19 апреля.
А Белстат сказал, что происходит с браками и разводами в Беларуси.
Еще Минтруда сказало, кому из белорусов предусмотрено ежемесячное повышение пенсии.