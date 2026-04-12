ФК «Ростов» на своем поле сыграл вничью с московским «Спартаком» со счетом 1:1

Футбольный клуб «Ростов» сыграл вничью с московским «Спартаком» на домашнем поле стадиона «Ростов Арена» со счетом 1:1.
Счет в матче открыли гости. На 8-й минуте капитан красно-белых Роман Зобнин неожиданно оказался на острие атаки и в касание замкнул фланговый кросс Маркиньоса — 0:1. Вратарь Рустам Ятимов в этом эпизоде задел мяч ногой, но предотвратить взятие ворот не сумел.
Желто-синие восстановили равновесие усилиями Мохаммада Мохеби. На 42-й минуте иранский полузащитник мощным ударом поразил правую от себя «девятку», не оставив шансов Александру Максименко. Этому эпизоду предшествовал просмотр VAR и пенальти, назначенный за фол Джикии на Роналдо.
Во втором тайме команды имели возможности вырвать победу. На 66-й минуте Ятимов в очередной раз выручил ростовчан после выхода Угальде один на один, а затем на ленточке ворота спас вернувшийся в строй Семенчук. Спустя три минуты голкипер хозяев кончиками пальцев перевел в перекладину дальний удар Литвинова. В концовке встречи шанс отличиться упустил вышедший на замену Шамонин, пробив выше ворот с выгодной позиции.
