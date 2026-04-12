В Дагестане по делу о прорыве плотины задержали экс-директора фирмы

В конце марта на Дагестан обрушились ливни и сильный ветер со скоростью до 23 м/с. Самый сильный удар стихии пришелся на Махачкалу, Дербент, Хасавюрт, Буйнакск и ряд других районов. Непогода привела к подтоплениям, погибли шесть человек. На этой неделе в республике был введен федеральный режим ЧС.