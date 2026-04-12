В Дагестане по делу о прорыве плотины задержали экс-директора фирмы

По делу о нарушении безопасности при эксплуатации плотины в Дербентском районе Дагестана задержан экс-гендиректор коммерческой фирмы, эксплуатировавшей гидротехнические сооружения, сообщили в пресс-службе СК.
По версии следствия, задержанный не обеспечил соблюдение требований безопасности, не организовал надлежащий контроль за техническим состоянием объекта и не принял меры по устранению нарушений.
Прорыв плотины Геджухского водохранилища произошел 5 апреля. Сошел значительный объем воды, оказался затоплен участок федеральной трассы «Кавказ» и прилегающих территорий.
Возбуждено уголовно дело по ч. 3 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при работах, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ст. 246 УК (нарушение правил охраны окружающей среды). Уже задержан инженер коммерческой организации.
В Волжской природоохранной прокуратуре заявили, что собственник и эксплуатирующие организации водохранилища не обеспечили безопасное функционирование — это и стало причиной прорыва.
В конце марта на Дагестан обрушились ливни и сильный ветер со скоростью до 23 м/с. Самый сильный удар стихии пришелся на Махачкалу, Дербент, Хасавюрт, Буйнакск и ряд других районов. Непогода привела к подтоплениям, погибли шесть человек. На этой неделе в республике был введен федеральный режим ЧС.
