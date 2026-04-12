Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородский ФК «Победа» одержал вторую победу во второй лиге

Новички турнира выиграли в Казани у «Рубина-2» — 2:0.

В 4-й группе второй лиги первенства России по футболу (дивизион «Б») сегодня оба представителя Нижегородской области добились успеха в выездных матчах.

Во 2-м туре нижегородская «Победа» в Казани сломила сопротивление весьма крепкого «Рубина-2» — 2:0. Под занавес первого тайма отличились Рони Михайловский и Дмитрий Пещеров. Это вторая победа подряд команды Олега Макеева.

Первый успех отпраздновал дзержинский «Химик», который также на выезде превзошёл «Ижевск» — 2:1. На 16-й и 60-й минутах у гостей отличились Роман Изотов и Илья Грузнов. Вскоре Изотов оставил своих партнёров в меньшинстве после второй жёлтой карточки, что помогло ижевчанам забить гол престижа в компенсированное время.

19 апреля «Победа» будет принимать «Оренбург-2», а «Химик» дома сыграет с самарскими «Крыльями Советов-2».

6+