Нижегородский ФК «Победа» одержал вторую победу во второй лиге

В 4-й группе второй лиги первенства России по футболу (дивизион «Б») сегодня оба представителя Нижегородской области добились успеха в выездных матчах.
Во 2-м туре нижегородская «Победа» в Казани сломила сопротивление весьма крепкого «Рубина-2» — 2:0. Под занавес первого тайма отличились Рони Михайловский и Дмитрий Пещеров. Это вторая победа подряд команды Олега Макеева.
Первый успех отпраздновал дзержинский «Химик», который также на выезде превзошёл «Ижевск» — 2:1. На 16-й и 60-й минутах у гостей отличились Роман Изотов и Илья Грузнов. Вскоре Изотов оставил своих партнёров в меньшинстве после второй жёлтой карточки, что помогло ижевчанам забить гол престижа в компенсированное время.
19 апреля «Победа» будет принимать «Оренбург-2», а «Химик» дома сыграет с самарскими «Крыльями Советов-2».
