В Петербурге стартовал сезон разведения мостов

Большой Смоленский мост станет 13-й разводной переправой Петербурга. Его легкие арочные пролеты поднимут на 72 градуса и оставят в таком положении примерно на 30 дней. Это позволит большим судам свободно курсировать по фарватеру, а строителям — разбирать временные сооружения, защищавшие опоры во время ледохода. Кроме того, туристы получат редкую возможность увидеть разведенный мост в любое время суток, а не только ночью. Затем новую переправу внесут в обычный график разводки. Ее расписание в этом году останется прежним. Пять мостов будут «взмахивать крыльями» дважды за ночь. Открывать «бал» в 1.10 станет Дворцовый, а закрывать — в 2.20 — мост Александра Невского.