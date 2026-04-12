В Петербурге стартовал сезон разведения мостов

Открыл сезон по традиции главный мост города — Дворцовый. За зиму его «подлечили» — отремонтировали четыре гидроцилиндра левого крыла. Это главные элементы разводного механизма — та самая сила, которая поднимает и опускает пролеты. Тщательную подготовку к навигации с осмотром механизмов и настройкой систем прошли все переправы.
Несмотря на прочность, такие сооружения сильно зависят от погоды. Мосты нельзя разводить во время заморозков, большой воды или сильного ветра. Из-за того что его скорость превышала 15 метров в секунду, пришлось отменить стартовую разводку Ладожского моста, по которому проходит трасса «Кола», событие перенесли на 14 апреля.
Большой Смоленский мост станет 13-й разводной переправой Петербурга. Его легкие арочные пролеты поднимут на 72 градуса и оставят в таком положении примерно на 30 дней. Это позволит большим судам свободно курсировать по фарватеру, а строителям — разбирать временные сооружения, защищавшие опоры во время ледохода. Кроме того, туристы получат редкую возможность увидеть разведенный мост в любое время суток, а не только ночью. Затем новую переправу внесут в обычный график разводки. Ее расписание в этом году останется прежним. Пять мостов будут «взмахивать крыльями» дважды за ночь. Открывать «бал» в 1.10 станет Дворцовый, а закрывать — в 2.20 — мост Александра Невского.
Главная цель разводки — пропуск судов по заявкам администрации Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей. Но это еще и туристический бренд Северной столицы. Поднятые «крылья» собирают множество зрителей — как на набережных, так и на воде. Туроператоры уже вовсю предлагают прогулки на речных трамвайчиках специально «под развод». К примеру, за 1950 рублей и полтора часа можно увидеть шесть переправ. Прогулка под саксофон обойдется дороже — в 2400 рублей.
Разводные мосты — это туристический бренд Северной столицы.
«Ночные прогулки на развод мостов — один из самых востребованных форматов водных путешествий, — рассказала “РГ” директор по развитию одной из крупнейших судоходных компаний Петербурга Анна Лебедева. — Новинкой этого сезона станут ночные рейсы на новых катамаранах “Котлин”: они пойдут не в общей группе теплоходов, а отдельно, прямо под разведенными пролетами. За счет высоты катамарана проход под мостом даст туристам ощущение масштаба».
Сезон «крылатых» мостов продлится до 30 ноября.