Жительнице Новочеркасска Фаузане Юлдашевой исполнилось 100 лет

Жительницу Ростовской области поздравили с вековым юбилеем.

Источник: Комсомольская правда

В Новочеркасске Ростовской области вековой юбилей отметила местная жительница Фаузана Шайхутдиновна Юлдашева. На своей странице во «ВКонтакте» ее поздравил глава городской администрации Павел Исаков.

Жизненный путь именинницы начался в Башкирии, где она не только появилась на свет, но и получила высшее образование в сельскохозяйственном институте, а после выпуска была приглашена на кафедру в качестве ассистента. В дальнейшем ее профессиональная биография оказалась весьма разносторонней: в разные периоды Фаузана Шайхутдиновна посвящала себя преподаванию биологии и химии в вечерней школе, руководила книготоргом и работала в кадровом отделе больничного учреждения. География ее жизни также была обширной — вместе со своей семьей она успела пожить и поработать в Башкирии, а также на территориях Узбекистана и Таджикистана.

На постоянное место жительства в Новочеркасск Фаузана Шайхутдиновна перебралась уже будучи на пенсии, чтобы находиться поближе к дочери. Сейчас она окружена заботой большой и любящей семьи, которая включает троих детей, шестерых внуков и уже шестерых правнуков.

