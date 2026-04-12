Жительнице Новочеркасска Фаузане Юлдашевой исполнилось 100 лет

Жизненный путь именинницы начался в Башкирии, где она не только появилась на свет, но и получила высшее образование в сельскохозяйственном институте, а после выпуска была приглашена на кафедру в качестве ассистента. В дальнейшем ее профессиональная биография оказалась весьма разносторонней: в разные периоды Фаузана Шайхутдиновна посвящала себя преподаванию биологии и химии в вечерней школе, руководила книготоргом и работала в кадровом отделе больничного учреждения. География ее жизни также была обширной — вместе со своей семьей она успела пожить и поработать в Башкирии, а также на территориях Узбекистана и Таджикистана.