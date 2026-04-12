Жительнице Новочеркасска Фаузане Юлдашевой исполнилось 100 лет

В Новочеркасске Ростовской области вековой юбилей отметила местная жительница Фаузана Шайхутдиновна Юлдашева. На своей странице во «ВКонтакте» ее поздравил глава городской администрации Павел Исаков.
Жизненный путь именинницы начался в Башкирии, где она не только появилась на свет, но и получила высшее образование в сельскохозяйственном институте, а после выпуска была приглашена на кафедру в качестве ассистента. В дальнейшем ее профессиональная биография оказалась весьма разносторонней: в разные периоды Фаузана Шайхутдиновна посвящала себя преподаванию биологии и химии в вечерней школе, руководила книготоргом и работала в кадровом отделе больничного учреждения. География ее жизни также была обширной — вместе со своей семьей она успела пожить и поработать в Башкирии, а также на территориях Узбекистана и Таджикистана.
На постоянное место жительства в Новочеркасск Фаузана Шайхутдиновна перебралась уже будучи на пенсии, чтобы находиться поближе к дочери. Сейчас она окружена заботой большой и любящей семьи, которая включает троих детей, шестерых внуков и уже шестерых правнуков.
